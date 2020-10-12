Hatay’da yangınlar kontrol altına alındı
Hatay’ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 3 gün önce başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan orman yangınlarında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 3 ilçedeki yanan bölgelerde, çok sayıda arazöz ve yer işçisiyle soğutma çalışmalarını sürdürdü.
Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Öte yandan; Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda başlayan yangın, iki yangın söndürme helikopteri, 23 arazöz, 8 su tankı, 5 iş makinesi ve 150 personelin katıldığı söndürme çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönerken, bölgede itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi’nde çıkan orman yangınları ise tamamen kontrol altına alınırken, yangınlarda ilk belirlemelere göre 65 hektar alan zarar gördü.