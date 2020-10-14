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Aktüel Hatay'da yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor
Aktüel

Hatay'da yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:40:17 -
Hatay'da yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılabilmesi için temizlik çalışması başlatıldı.

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de çıkan ve 10 Ekim'de kontrol altına alınan, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangının ardından, bölgenin ağaçlandırılması öncesi temizlik gerçekleştirdi.

İş makineleriyle yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen ekipler, toprağı da hazır hale getiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge, fidan dikimine hazır olacak.

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.

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