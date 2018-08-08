Hatay'da yakalanan 24 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

Kırıkhan İlçe Jandarma ekipleri, Suriye sınırında Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 24 şahsı yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kırıkhan Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, yapılan GBT ve parmak izi işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi.