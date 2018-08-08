Hatay'da yakalanan 24 kaçak göçmen sınır dışı edilecek
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen yakalanarak sınır kapısına gönderildi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:33
Kırıkhan İlçe Jandarma ekipleri, Suriye sınırında Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 24 şahsı yakaladı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Kırıkhan Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, yapılan GBT ve parmak izi işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi.
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