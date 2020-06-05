Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Operasyonda 2 bin 210 uyuşturucu hap ile 1 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 210 uyuşturucu hap, 1 kilo 350 gram toz esrar, tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.