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Yerel Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Yerel

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-02-14 17:47:00 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması yaptığı sırada şüphelenip durdurmak istedikleri bir otomobilin kaçması sonucu kovalamaca yaşandı.

Yaylası mevkinde durdurulan otomobildeki E.N, A.O. ve M.A.L. gözaltına alındı.

Kovalamacanın yaşandığı güzergahta arama yapan ekipler, 5 parça halinde 7 kilo 600 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (İLKHA)
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