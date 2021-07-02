  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
S. Arabistan'a giden Talisca: Para için gelmedim
Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a 5 kuruşluk dava
Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülmüşlerdi! 11 Temmuz'da toprağa verilecekler
Malatya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Gündem Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Gündem

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 15:18:00 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Harbiye Mahallesi'ndeki 2 adreste kenevir ekildiği bilgisi üzerine arama yaptı.

Ekipler, 31 kök Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirdi, şüpheliler T.B, S.Y. ve S.M'yi gözaltına aldı.

Haraparası Mahallesi'nde de kovalamacayla yakalanan motosikletin sürücüsü C.K'nin üst aramasında 2 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B, S.Y. ve C.K. tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay