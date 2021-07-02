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Gündem Hatay’da uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
Gündem

Hatay’da uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Hatay’da emniyet güçleri düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 485 adet captagon hap ve 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 11:34:00 -
Hatay’da uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 bin 485 adet captagon hap ele geçirildi.

Bu arada, kenevir bitkisi yetiştiren şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada, bir şüphelinin evinde 29 kök kenevir bitkisi ve 67 gram esrar ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili C.K. S.Y ve T.B isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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