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Aktüel Hatay'da toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 denetimi
Aktüel

Hatay'da toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:30:27 -
Hatay'da toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 denetimi

HATAY (AA) - Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplum taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları ve okul servislerini denetledi.

Ekipler, araçlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sürücülerden, kapasitelerinin üzerinde ve maskesiz yolcu almamalarını isteyen ekipler, yolcuları da tedbirler konusunda uyardı.

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