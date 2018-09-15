Hatay'da terör örgütü HTŞ'ye operasyon!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) üyesi bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, MİT ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışma doğrultusunda, Arsuz ilçesi Nergizlik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü HTŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu M.D. gözaltına alındı.

Terör örgütünde sözde "hakim" görevinde olduğu öne sürülen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.