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Aktüel Hatay'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
Aktüel

Hatay'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:01:53 -
Hatay'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Anayazı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 7 kişiyi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulundu.

Zanlılar malzemelerle emniyete götürüldü.

Bu arada gözaltına alınanlardan birinin 5 ayrı "kasten adam öldürme" suçundan hükümlü cezaevi firarisi olduğu belirlendi.


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