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Hatay'da şaşırtan olay! Hemen peşine düştüler, gözden kaçırmadılar...

İskenderun ilçesinde denize düşen ve yüzerek kaçmaya çalışan angus için liman içerisinde sahil güvenlik ekipleri, nefes kesen kurtarma operasyonu düzenledi.

05 Ekim 2018 Cuma 17:41
Hatay'da şaşırtan olay! Hemen peşine düştüler, gözden kaçırmadılar...

Yurt dışından ithal edilen angus sevkiyatının sürdüğü İskenderun'da gemiden indirilişi sırasında, hayvanlardan biri denize düştü.

Bulunduğu rıhtımdan düştükten sonra yüzerek kaçan angusun peşine limandan iki tekne hareket etti. Angusun yakalama ve kurtarma çalışmaları anları ise sosyal medyada canlı yayınla paylaşıldı. İç limanda yüzen angusun peşine düşen iki tekneye ayrıca Sahil Güvenlik de dahil oldu. Angus, bulunduğu rıhtımdan karşı dalga kıran kayalıklarına kadar yüzdü.

Dalga kırandaki kayalıklarda yaralanma ihtimali nedeniyle denize yeniden yönlendirilen angus, bu kez liman içinde doğru yüzmeye başladı. Angus, denizde 2 tekne ile sıkıştırılarak boynuna ip bağlanıp kıyıya çıkarıldı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:41
  1. Hatay

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