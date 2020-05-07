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Aktüel

Hatay’da sahte dolar operasyonu: 2 tutuklama

Hatay’da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 358 adet sahte 100 dolar ele geçirilirken olayla ilgili gözaltın alınan 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 19:34:44 -
Hatay’da sahte dolar operasyonu: 2 tutuklama

Hatay’da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 358 adet sahte 100 dolar ele geçirilirken olayla ilgili gözaltın alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri mali suçlar kapsamında şüpheli iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada birinde 349 adet sahte 100 ABD Doları, diğer araçta ise 9 Adet sahte 100 ABD Doları ele geçirdi.


3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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