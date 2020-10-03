Hatay'da otomobilinin arkasına dondurma dolabı bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza
HATAY (AA) - Hatay'da, otomobilinin arkasına bağladığı dondurma dolabıyla seyrettiği trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi.
Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bir sürücünün, 31 PU 793 plakalı otomobilinin arkasına dondurma dolabı bağlayarak trafikte seyrettiğini belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, durdurdukları sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten para cezası uyguladı.
Otomobil de trafikten men edildi.