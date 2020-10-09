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Aktüel Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:08:08 -
Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 110 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile hassas terazi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Denizciler Mahallesi otoban gişelerinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 110 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile hassas terazi ele geçirdi.

Sürücü H.G. gözaltına alındı.

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