Hatay'da otomobili adeta göçmen deposuna çeviren organizatöre hapis!
Yerel

Hatay'da otomobili adeta göçmen deposuna çeviren organizatöre hapis!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatay'da otomobili adeta göçmen deposuna çeviren organizatöre hapis!

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında Antakya-İskenderun yolu üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Küçük bir binek araca tam 10 kaçak göçmeni sığdırarak insanlık dışı bir sevkiyat yapan organizatör, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Hatay'da 10 göçmen sığdırdığı otomobille insan kaçakçılığı yapan organizatör mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan takipler sonucu 16 Şubat günü Antakya-İskenderun yolunda şüpheli otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalandı ve insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durdurulan otomobilin içerisine 10 göçmenin tıka basa doldurulmasıysa dikkat çekti.

