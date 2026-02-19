  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Açık açık uyardı: Uzman diyetisyenden iftar ve sahur arasında 2 litre su tüketimi önerisi Maç sonrası telefonunda görüldü! Kenan Yıldız’ın duvar kâğıdı gündem oldu Beslenme önerisi... İftardan sonra kahve içilir mi? Canan Karatay'ın yanıtı sizi şaşırtacak! İşte İkinci Dünya Savaşı'nda en fazla kayıp veren ülkeler! Tarihin en kötüsüydü! Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu Osimhen Avrupa’nın radarında! Dev kulüpler transfer için harekete geçti Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İftarda bunu yapan yandı 500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi Bunu da yapacaklar! Galatasaray sol stoperi de Napoli'den getirmek istiyor!
Ramazan
10
Yeniakit Publisher
Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Yüksek lif ve antioksidan içeriğine sahip besleyici bir meyve olan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Peki, iftar ve sahurda hurma yiyince ne oluyor? İşte hurmanın çok az bilinen 6 mucizevi etkisi...

#2
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Binlerce yıldır Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde tüketilen hurma, günümüzde dünya çapında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Peki sadece lezzetli bir atıştırmalık olmanın ötesinde, sağlık açısından pek çok faydası bulunan hurma nasıl tüketilmeli, hurmanın faydaları neler?

#3
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Hurmalar, lif bakımından oldukça zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önleyebilir. Aynı zamanda mideyi rahatlatıcı etkisi sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

#4
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Zengin Vitamin ve Mineral Kaynağı: Hurmalar, A, B6, C ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, potasyum gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. Bu vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmek, cildi korumak ve vücuda enerji sağlamak için önemlidir. Doğal şekerler açısından zengin olan hurma, anında enerji ihtiyacı duyduğunuzda mükemmel bir alternatiftir. Egzersiz öncesi veya sonrasında enerji kaybını telafi etmek için ideal bir atıştırmalıktır.

#5
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Antioksidan Etkisi: Hurmalar, güçlü antioksidan özelliklere sahip polifenoller içerir. Bu bileşenler, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur, hücre hasarını engeller ve yaşlanmayı geciktirir.

#6
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Antioksidan bitki bileşenleri hurmada bol miktarda bulunur. Antioksidanlar hücrelerinizi serbest radikallerin yapabileceği zarardan korur. Ayrıca potasyum, magnezyum ve lif içeriği sayesinde kalp sağlığını destekleyen düzenli hurma tüketimi, kan basıncını dengeleyebilir ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir.

#7
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

2020'de yürütülen randomize kontrollü bir çalışma hurmanın diyabet hastaları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Yapılan çalışmada Tip 2 diyabetli 100 kişiye 16 hafta boyunca her gün üç hurma tüketmeleri söylendi. Bulgular, toplam kolesterolde bir düşüş ve Tip 2 diyabetli kişilerin daha iyi kalp sağlığını korumasına yardımcı olabilecek HDL (iyi) kolesterolde bir artış olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, düşük glisemik indeksleri nedeniyle hurmaların kan şekeri seviyeleri üzerinde hiçbir etkisi olmadı.

#8
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Hurmanın en faydalı şekilde tüketilmesi için aşırıya kaçmadan, dengeli bir şekilde günlük diyete dahil edilmesi önerilmektedir.

#9
Foto - Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Ramazan'da iftar ve sahurlar sonrasında ise sabah kahvaltısında, ara öğünlerde ya da tatlı yerine tercih edilebilir. Ayrıca, hurma doğrudan yenebileceği gibi yoğurtla karıştırılarak veya salatalara eklenerek de tüketilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar

Türkiye'nin her yerinde suç işleyerek toplumda paniğe sebep olan Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran kamu görevlilerinin emniyetteki bazı ..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! "Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım"
Gündem

Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım”

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Kemalist Emin Çölaşan'ın yıllar önce Hürriyet'teki "Ben olsam Türkiye'ye Ramazan ayında ..
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar
Gündem

Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar

Türkiye'de de sık sık eleştirilen yüksek milletvekili emeklilik maaşları bir ülkede tamamen son buldu. Emekli milletvekili maaşlarını kaldır..
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu
Dünya

Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı Wi..
Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!
Gündem

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Karaok tanksavar füzesinin dünyanın en çok aradığı silahlarda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23