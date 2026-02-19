Gerçekten hurmanın faydalarını say say bitmiyor! Meğer neler yapıyormuş vücudumuza... İftarda da sahurda da...

Zengin Vitamin ve Mineral Kaynağı: Hurmalar, A, B6, C ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, potasyum gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. Bu vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmek, cildi korumak ve vücuda enerji sağlamak için önemlidir. Doğal şekerler açısından zengin olan hurma, anında enerji ihtiyacı duyduğunuzda mükemmel bir alternatiftir. Egzersiz öncesi veya sonrasında enerji kaybını telafi etmek için ideal bir atıştırmalıktır.