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Hatay'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 kişi yaralı

Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

02 Ekim 2018 Salı 17:36
Hatay'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 kişi yaralı

Ziya Nurdağ'ın (32) kullandığı 31 PP 271 plakalı otomobil, Topboğazı mevkisinde sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ile eşi Nurten ve 4 yaşındaki kızları Gülsüm Elif Nurdağ yaralandı.

AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:36
  1. Hatay
  2. kaza
  3. Kırıkhan
  4. TRAFİK KAZASI

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