Hatay'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 kişi yaralı
Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.02 Ekim 2018 Salı 17:36
Ziya Nurdağ'ın (32) kullandığı 31 PP 271 plakalı otomobil, Topboğazı mevkisinde sulama kanalına düştü.
Kazada sürücü ile eşi Nurten ve 4 yaşındaki kızları Gülsüm Elif Nurdağ yaralandı.
AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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