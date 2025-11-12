  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Abbas'tan Gazze mesajı

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

2025’te enflasyon hedeflerine yaklaşacağız! MÜSİAD’dan umut veren açıklama

İstanbul’da adeta hayat durdu!

CHP’li Emir, 4 bin sayfalık iddianamede “Ahtapot”a takılmış! “İddianameyi kimin, kim için yazdığı metnin içinde unutulmuş”

Utanmazlıkta sınır tanımıyorlar! Rüşveti irtikabı belediyecilik diye göstermeye kalktılar

CHP Lideri Özel zoru görünce plağı çevirdi! “Atatürk ‘Benim iki büyük eserim var bunlardan birisi Cumhuriyet, diğeri ise CHP’ diyor”

Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi
Teknoloji Hatay’da örnek davranış! Gençlerin notu esnafı duygulandırdı
Teknoloji

Hatay’da örnek davranış! Gençlerin notu esnafı duygulandırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatay’da örnek davranış! Gençlerin notu esnafı duygulandırdı

Hatay’da bir iş yerinden 3 su alan gençler, esnafı bulamayınca 50 TL’yi masaya bırakıp “Abi üç su aldık, paramız eksikse hakkını helal et” notunu yazdı. Duyarlı gençlerin bu davranışı, iş yeri sahibi Özgür Büyükaşık’ı duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan not, kısa sürede büyük takdir topladı.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’nde bulunan Özgür Büyükaşık’a ait iş yerine alışverişe gelen gençler, 3 su aldıkları esnada esnafı yerinde bulamadılar. İş yeri sahibinin olmadığını gören gençler, 3 su aldıktan sonra 50 TL paranın üzerine bırakarak ‘Abi 3 su aldık, paramız eksikse hakkını helal et’ yazılı not bırakarak iş yerinden ayrıldılar.

İşlerini hallettikten sonra iş yerine dönen Büyükaşık, 50 TL’nin üzerinde yazılı notu görünce duygulandı.

Nota karşılık olarak hakkını helal eden esnaf Büyükaşık, gençlerin bir süre sonra yeniden geldiklerini belirterek takdir ettiğini söyledi.

Araç ortadan ikiye bölündü: Genç arkadaşların acı sonu!
Araç ortadan ikiye bölündü: Genç arkadaşların acı sonu!

Yerel

Araç ortadan ikiye bölündü: Genç arkadaşların acı sonu!

Tıbbın açıklayamadığı direnç: Beyinsiz doğan genç kız 20 yaşında!
Tıbbın açıklayamadığı direnç: Beyinsiz doğan genç kız 20 yaşında!

Yaşam

Tıbbın açıklayamadığı direnç: Beyinsiz doğan genç kız 20 yaşında!

Gençler için yapay zeka: Copilot fenomenlerle popülerleşiyor
Gençler için yapay zeka: Copilot fenomenlerle popülerleşiyor

Teknoloji

Gençler için yapay zeka: Copilot fenomenlerle popülerleşiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı
Gündem

Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu ünive..
27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Gündem

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23