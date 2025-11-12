Hatay’da örnek davranış! Gençlerin notu esnafı duygulandırdı
Hatay’da bir iş yerinden 3 su alan gençler, esnafı bulamayınca 50 TL’yi masaya bırakıp “Abi üç su aldık, paramız eksikse hakkını helal et” notunu yazdı. Duyarlı gençlerin bu davranışı, iş yeri sahibi Özgür Büyükaşık’ı duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan not, kısa sürede büyük takdir topladı.
Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’nde bulunan Özgür Büyükaşık’a ait iş yerine alışverişe gelen gençler, 3 su aldıkları esnada esnafı yerinde bulamadılar. İş yeri sahibinin olmadığını gören gençler, 3 su aldıktan sonra 50 TL paranın üzerine bırakarak ‘Abi 3 su aldık, paramız eksikse hakkını helal et’ yazılı not bırakarak iş yerinden ayrıldılar.
İşlerini hallettikten sonra iş yerine dönen Büyükaşık, 50 TL’nin üzerinde yazılı notu görünce duygulandı.
Nota karşılık olarak hakkını helal eden esnaf Büyükaşık, gençlerin bir süre sonra yeniden geldiklerini belirterek takdir ettiğini söyledi.