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Aktüel Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bölgede 8 noktayı ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:34:04 -
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, ormanlık alanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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