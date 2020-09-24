Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bölgede 8 noktayı ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.
Öte yandan, ormanlık alanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.