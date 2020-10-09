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Yerel Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerleri tehlike altında
Yerel

Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerleri tehlike altında

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinin sınırında yer alan Sarımazı Mahallesinde orman yangını çıktı. Yangın yerleşim yerlerini ilerlerken, dumandan etkilenen kişilere müdahale edildi. Yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:40:00 - 2020-10-09 12:57:02
Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerleri tehlike altında

Yangın, saat 10.00 sıralarında Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı.

Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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