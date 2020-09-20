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Aktüel Hatay'da öğretmenler, okul ve öğrencilerine özlemlerini kliple anlattı
Aktüel

Hatay'da öğretmenler, okul ve öğrencilerine özlemlerini kliple anlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:49:24 -
Hatay'da öğretmenler, okul ve öğrencilerine özlemlerini kliple anlattı

HATAY (AA) - Hatay'da müzik öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında okulda eğitime ara verilmesi nedeniyle, öğrencilerine özlemlerini kliple anlattı.

Defne İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğretmenlerinin çekimini yaptığı klipte, farklı okullardan eğitimciler, Hataylı sanatçı Selami Şahin'e ait "Özledim" adlı eseri, şarkıcıdan izin alarak sözlerini değiştirip seslendirdi.

İl genelindeki farklı okulların bahçelerinde kendi enstrümanlarını çalarak şarkıyı seslendiren 20 öğretmen, okul ve öğrencilerine duydukları özlemi dile getirdi.

Öğretmenlerin, sanatçı Şahin'in, Yayladağı ilçesinde eğitim gördüğü Yoncakaya Şehit Ahmet Kara İlkokulunda da çekim yaparak şarkılarını seslendirdiği klip, yaklaşık 1 dakika 20 saniye sürüyor.

Klip, paylaşıldığı sosyal medya platformlarında ilgi görüyor.



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