SON DAKİKA
Hatay'da narenciye operasyonu! 2 buçuk ton portakalı kamyonete yüklerken enselendiler!
Yerel

Hatay'da narenciye operasyonu! 2 buçuk ton portakalı kamyonete yüklerken enselendiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatay'da narenciye operasyonu! 2 buçuk ton portakalı kamyonete yüklerken enselendiler!

Hatay’ın Erzin ilçesinde çiftçinin bir yıllık emeğine göz diken hırsızlar, jandarmanın dikkatli takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevleri sırasında bir narenciye bahçesinde şüpheli hareketlilik fark etti. Bahçeye düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 2 buçuk ton portakalı çalarak kamyonete yüklemeye çalışan 5 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay’da narenciye bahçesinden piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton portakal çalan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi Küme Evleri mevkiinde yaşandı. Gündüz saatlerinde bölgede devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, narenciye bahçesi içerisinde şüpheli şahıslar olduğunu fark etti. Durum üzerine M.Ü., A.E., İ.Y. isimli şahıslar, M.T.’ye ait narenciye bahçesinde piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton ağırlığındaki portakalı çalarak kamyonete yükledikleri esnada yakalandı. Ekiplerin çalışmalarında suç ortakları A.Y. ve Y.E.Ç. de yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar mahkemece serbest kalırken ürünler bahçe sahibine teslim edildi.

