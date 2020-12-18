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Aktüel Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yıl dönümü kutlandı
Aktüel

Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yıl dönümü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:40:29 -
Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yıl dönümü kutlandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele döneminde ilk kurşunun atılışının 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Numune Evler Mahallesi İlk Kurşun Anıtı önündeki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında askerlerin saygı atışıyla başladı.

39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Yasin Aldeniz, Kaymakam Ali Murat Kayhan, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği üyeleri anıta çelenk sundu.

Belediye Başkanı Fadıl Keskin, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'de ilk kurşunun 19 Aralık 1918'de işgalci güçlere karşı Çavuş Mehmet Kara tarafından sıkıldığını hatırlattı.

İlk kıvılcımın Dörtyol'da başlamasının ardından Milli Mücadele'nin yurt geneline dalga dalga yayıldığını belirten Keskin, tüm şehitleri rahmetle andı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Uğur Durmaz da Milli Mücadele günlerini anlattı.

Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş ve arkadaşlarının Özerli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

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