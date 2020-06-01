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Aktüel

Hatay'da menfeze düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:12:22 -
Hatay'da menfeze düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, düştüğü menfezde sıkışan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurtlusoğuksu Mahallesi kırsalında yoldan geçen vatandaşlar, bir tilkinin menfeze düştüğünü fark ederek durumu itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, düştüğü menfezde sıkışan tilkiyi halat yardımıyla çıkarttı.

Yaralı tilki, tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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