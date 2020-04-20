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Aktüel

Hatay'da koronavirüsü yenen çift taburcu alkışlarla taburcu edildi

2020-04-20 19:27:09 -
Hatay'da koronavirüsü yenen çift taburcu alkışlarla taburcu edildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift, taburcu edildi.

Ayhan ve Müfit Ekinci çifti, yaklaşık 22 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Ekinci çiftinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tedavileri tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan çift, alkışlarla hastaneden uğurlandı.

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