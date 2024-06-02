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Gündem Hatay'da korkutan patlama
Gündem

Hatay'da korkutan patlama

Yeniakit Publisher
2024-06-02 18:28:00 -
Hatay'da korkutan patlama

Payas ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında meydana gelen patlamada ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, kopan beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü.

Hatay'ın Payas ilçesi'ne bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında 'kiler' olarak kullanılan alanda, saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Camlar kırıldı, beton parçaları araçlara zarar verdi

Patlamanın etkisi ile binanın çevresindeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Binanın çatısından kopan beton parçalar da park halindeki araçların üstüne düştü.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çalışma başlatırken, Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.
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