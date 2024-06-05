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Gündem Hatay'da korkutan deprem
Gündem

Hatay'da korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2024-06-05 11:23:00 -
Hatay'da korkutan deprem

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.37'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,02 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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