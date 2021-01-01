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Aktüel Hatay'da komşusunun silahla vurduğu kişi öldü
Aktüel

Hatay'da komşusunun silahla vurduğu kişi öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:38:23 -
Hatay'da komşusunun silahla vurduğu kişi öldü

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, komşusunu tabancayla vurarak öldürdü.

Kocatepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sinan Beyazlat ile komşusu Mustafa K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mutafa K, üzerindeki tabancayla Sinan Beyazlat'ı yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Beyazlat, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Mustafa K, emniyete götürüldü.


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