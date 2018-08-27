THY - İstanbul
0553 313 94 23

Hatay’da kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:07
Hatay’da kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Olay, Aşkarbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y., bir süre önce evlenmek için K.O.’yu kaçırdı. K.O’nun ağabeyi İsa O., Aşkarbeyli Mahallesi’ne giderek, tartıştığı H.Y.’nin ağabeyi güvenlik korucusu Ali Y. ile babası İsmet Y’yi vurdu.

H.Y.’nin ağabeyi Mustafa Y. ve Mehmet Y.’nin yanı sıra H.Y (20) ve H.G. yaralanırken, K.O.’nun ağabeyi İsa O. da çıkan çatışma sonucunda vuruldu. İsmet Y. ile İsa O. (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Ali Y (37) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.G. (31), H.Y.(20) ve Mehmet Y. (47)hastanede tedavi altına alınırken, ağır yaralı olan Mustafa Y. (49) MKÜ Araştırma hastanesine sevk edildi.

Haberi alan yakınları İskenderun Devlet Hastanesi’ne akın etti. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. H.Y’nin (30) firarda olduğu belirtilirken, jandarma ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:07
  1. gündem
  2. dünya
  3. iha
  4. Güncel Haberler
  5. Son Dakika Haberleri
  6. Türkiye
  7. Politika
  8. Ekonomi
  9. Finans
  10. Döviz
  11. Borsa
  12. Spor
  13. Futbol
  14. siyaset
  15. Sağlık
  16. Kültür Sanat
  17. Müzik
  18. Sinema
  19. Magazin
  20. Moda
  21. Bilim Teknoloji
  22. Hava Durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları bayram sonrası nasıl oldu?
    1. Altın fiyatları bayram sonrası nasıl..
    2. Kapalıçarşı altın ne kadar?
    3. Açıklama şimdi geldi: PKK'ya çok ağır..
    4. Çeyrek altın fiyatı gram altın..
    5. Konut indirim kampanyası 2018
    6. Ege'de 183 göçmen yakalandı!
    7. İstanbul hava durumu
    8. Tetikçi Fitch'den Türkiye'yi karalama..
    9. Haftanın ilk gününde dolar ne kadar?
    10. Meteoroloji'den son dakika flaş uyarı!
    11. Avrasya Tüneli'nde kaza! 3 gişe..
    12. Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
    13. Konutta son dakika kampanya!
    14. Hatay’da kız kaçırma tartışması kanlı..
    15. Türk Hava Kuvvetleri'nden harbe..
    16. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    17. Bayram dönüşü piyasalarda son durum
    18. Yunan basını duyurdu! NATO Ege'de..
    19. Dolar ne kadar?
    20. Avrasya Tüneli kapandı mı?
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ruhani: Türkiye'nin tavrı takdire şayan
    Ruhani: Türkiye'nin tavrı takdire şayan
    Kazdığı kuyuya düştü
    Kazdığı kuyuya düştü