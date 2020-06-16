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Aktüel

Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 01:09:16 -
Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'da biber yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı.

Antakya-Belen istikameti Topboğazı mevkisinde Ahmet G'nin kullandığı 01 ABF 639 plakalı kamyon ile Muhammed C. kontrolündeki 31 ADV 713 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve araçlarında sıkışan sürücüler ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.



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