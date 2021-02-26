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Yerel Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon! 2 gözaltı
Yerel

Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon! 2 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:46:00 -
Hatay'da kaçak silah imalathanesine operasyon! 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay Mahallesi'nde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.

Adresteki aramada 6 ruhsatsız tabanca ve bir pompalı av tüfeği ile silah imalatı ve tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ö. ve M.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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