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Hatay’da kaçak dişçilik yapan 1 kişi yakalandı

Hatay’ın Defne ilçesinde kaçak dişçilik yapan bir şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:47:41 -
Hatay’da kaçak dişçilik yapan 1 kişi yakalandı

Hatay’ın Defne ilçesinde kaçak dişçilik yapan bir şahıs yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine belirlenen adrese yapılan baskında şüpheli F.Ç ile birlikte diş tedavisinde kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.


Yakalanan F.Ç’ nin daha önce bir diş hekiminin yanında çalıştığı ve diş hekimi diplomasının olmadığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs, savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken ele geçirilen malzemeler ise yed-i emine teslim edildi.

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