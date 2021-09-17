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Yerel Hatay'da kaçak avcılara ceza
Yerel

Hatay'da kaçak avcılara ceza

Hatay'da fotokapana yakalanan kaçak avcılara 5 bin 848 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:24:00 -
Hatay'da kaçak avcılara ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı izlemek için yerleştirilen fotokapana yakalanan 2 kaçak avcıya 5 bin 848 lira para cezası uygulandı.

Seldiren bölgesine yerleştirilen fotokapan görüntülerini inceleyen Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Jandarmayla ortaklaşa yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen N.K. ve M.M'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 5 bin 848 lira para cezası kesildi.

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