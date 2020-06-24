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Yerel

Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga! Yaralılar var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:34:00 -
Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

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