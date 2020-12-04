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Yaşam Hatay'da ihlal yaparak 'yayayı beklemek zorunda değilim' diyen sürücü cezayı yedi
Yaşam

Hatay'da ihlal yaparak 'yayayı beklemek zorunda değilim' diyen sürücü cezayı yedi

Hatay'da gerçekleştirilen eş zamanlı yaya geçidi denetimlerinde kural ihlali yaptığı için ceza yiyen sürücü, "İnsanlar ip gibi geçiyor, beklemek zorunda değilim" diyerek, polise tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:23:00 -
Hatay'da ihlal yaparak 'yayayı beklemek zorunda değilim' diyen sürücü cezayı yedi

Hatay'da, yaya yolunda yayalara yol vermediği gerekçesiyle 600 TL ceza kesilen Mehmet Şefik Öngenç, "İnsanlar ip gibi geçiyor, beklemek zorunda değilim" diyerek, polise tepki gösterdi.

İhlal yapan sürücüler cezayı yedi

Hatay'da kentin 15 ilçe merkezinde bugün eş zamanlı yaya geçidi denetimi yapıldı. Denetimde, uyarı levhalarına ve yer işaretlemelerine rağmen ihlal yapan sürücüler tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine, İnsansız Hava Araçları Bürosu da dronla destek verdi.

Ceza için durdurulan sürücülerden bazıları çeşitli bahaneler ile duruma itiraz etti. 2 saat süren denetimde 122 sürücüye 65 bin 952 lira ceza uygulandı.

Kurala uymadı kendini savundu

Ceza kesilen sürücülerden Mehmet Şefik Öngenç, polise, "İnsanlar ip gibi geçiyor, beklemek zorunda değilim. Onu mu bekleyeceğim ben? Kaldırımdakini mi bekleyeceğim? Bekleyip, arabayı durduralım o zaman, herkesi bekleyelim geçsin, öyle olur mu? Şimdi 600 lira ceza yedim. Adam öldürdük değil mi, çarptık mı? Cezaya bak 600 lira” dedi.

'Duyarlı vatandaşım' deyip cezaya itiraz etti 

Kesilen cezaya itiraz eden sürücü Gökhan Ataç da “Geçmek zorundaydım, çünkü trafiğin akması gerekiyor. Duyarlı bir vatandaşım, trafikte bir araçtan sigara izmariti dahi atılsa, bunu emniyet güçlerine bildiren bir insanım ama bu uygulamanın bu şekilde yapılması yanlış” diye konuştu.

 

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