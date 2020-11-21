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Yaşam Hatay'da hastaya yetişmeye çalışan ambulans sürücüsü hastanelik oldu
Yaşam

Hatay'da hastaya yetişmeye çalışan ambulans sürücüsü hastanelik oldu

Hatay'da koronavirüs hastasına yetişmeye çalışan ambulans sürücüsü, kendisine yol vermeyen ve darbeden bir maganda tarafından hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:39:00 -
Hatay'da hastaya yetişmeye çalışan ambulans sürücüsü hastanelik oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs vakasına giderken trafikte tartıştığı ambulans sürücünün, "Ben polisim" diyerek darbettiği ambulas sürücüsü Mustafa Başbay, "Yapılan insanlık dışı" dedi. Başbay, “Tüm sağlık çalışanları adına bu kişiden şikayetçiyim. Yarın başka bir arkadaşımız benim yaşadığımı yaşasın istemiyorum” diye konuştu.

Ambulans sürücüsüne yol vermedi

Olay, dün, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırıkhan Belediyesi'ne ait ambulansın sürücüsü Mustafa Başbay, koronavirüs teşhisi konulan hastayı evinden alıp, hastaneye götürmek için yola çıktı. Başbay, Atatürk Caddesi üzerinde kendisine yol vermeyen 06 DR 9108 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı.

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine kendisini polis olarak tanıtan otomobil sürücüsü, Mustafa Başbay'a saldırdı. Başbay'ın aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzü kanlar içinde kaldı. Sürücü ise, otomobiliyle uzaklaştı. Başbay'ı darbedildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'Polisim' diyen saldrıgan emlakçı çıktı

Görüntülerde, sivil kıyafetli askeri personel olduğunu söyleyen bir kişi, darp olayına engel olmaya çalışırken, saldırgan "Ben polisim" diyor.

Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine polislerce gözaltına alınan şüphelinin emlakçı olduğu ortaya çıktı. Davut D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

‘Araçtan iner inmez kafa attı’

Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Mustafa Başbay, olayı şöyle anlattı:

"Hızla bir vakaya yetişmeye çalışıyordum. Yolun sol şeridinden ilerlerken söz konusu sürücü aracıyla önüme geçtiği. Yol vermeyince 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. ‘Senin buradan geçiş hakkın yok’ diyerek, bağırdı. Polis ve Kırıkhan’da tanınmış birinin akrabası olduğunu söyledi. Araçtan indik. İner inmez bana kafa attı ve darbetmeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu kişiden sonuna kadar şikayetçiyim. Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir.”

 

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