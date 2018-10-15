Hatay'da hareketlilik! Tank ve asker takviyesi yapıldı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesindekiAdnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası'na çevre kışlalardan askeri tank ve personel takviyesi yapıldı.15 Ekim 2018 Pazartesi 18:25
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’na farklı birliklerden askeri tank ve askeri personel takviyesi yapıldı.
Kırıkhan ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası'na askeri tank sevkiyatı yapıldı.
Kışlaya askeri personel takviyesinin de yapıldığı gözlendi.
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