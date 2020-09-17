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Aktüel Hatay'da göl ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı
Aktüel

Hatay'da göl ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:38:41 -
Hatay'da göl ve göletlere 94 bin sazan yavrusu bırakıldı

HATAY (AA) - Hatay'da göl ve göletlere, balık popülasyonunun artırılması amacıyla 94 bin sazan yavrusu salındı.

Çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekolojik yaşamı desteklemek ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Su ürünleri ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasını amaçladıklarını anlatan Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında ilimiz genelinde göl ve göletlere 94 bin sazan yavrusu salımı gerçekleştirildi. Anadolu'muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı olan bu balıklar, Kırıkhan Gölbaşı Gölü, Reyhanlı Yenişehir, Merkez Karlısu, Yayladağı Hisarcık, 23 Temmuz (Görentaş), Yoncakaya ve Yalaz göletlerine bırakılmıştır.''

Balıkçılığın sürdürülebilirliğinin kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğuna değinen Çolakoğlu, ''Av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir.'' dedi.


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