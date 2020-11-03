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Aktüel Hatay'da göçmen taşıyan otomobil polis aracına çarptı
Aktüel

Hatay'da göçmen taşıyan otomobil polis aracına çarptı

Bir polisin hafif yaralandığı olayda 7 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:00:47 -
Hatay'da göçmen taşıyan otomobil polis aracına çarptı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen Suriyelileri taşıyan otomobilin çarptığı ekip aracındaki bir polis hafif yaralandı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde seyreden bir otomobili durdurmaya çalıştı.

Sürücüsünün "Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil, bir süre sonra ekiplerin aracına çarptı.

Kaza sonrası sürücü yaya olarak bölgeden uzaklaşırken, ikisi otomobilin bagajına bindirilmiş Suriyeli 7 kaçak göçmen ekiplerce yakalandı.

Hafif yaralanan polis memuru ise Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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