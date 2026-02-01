  • İSTANBUL
Hatay'da göçmen kaçakçılığına darbe! 4 organizatör tutuklandı

Hatay’da göçmen kaçakçılığına darbe! 4 organizatör tutuklandı

Hatay’da polis ekiplerinin Antakya-Belen yolunda düzenlediği operasyonlarda, Türkiye’de yasal kalışı bulunmayan 12 göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör tutuklandı.

Hatay’da polis ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 31 Ocak günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araç içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 organizatör yakalanırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

