Hatay'da göçmen kaçakçılğı operasyonu: 10 kişi yakalandı

Antakya-İskenderun kara yolunda yolunda durdurulan minibüste kaçak yollarla Avrupaya’ya gitmeyi planlayan 10 göçmen yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüğü ve bu sürecin takibe alındığını açıkladı.

10 GÖÇMEN ŞAHIS YAKALANDI

Şüpheli araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 10 göçmen şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan H.A. adlı organizatör, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda tespit edilen 10 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.