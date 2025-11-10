  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır
Gündem Hatay'da göçmen kaçakçılğı operasyonu: 10 kişi yakalandı
Gündem

Hatay'da göçmen kaçakçılğı operasyonu: 10 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hatay'da göçmen kaçakçılğı operasyonu: 10 kişi yakalandı

Hatay’da yapılan operasyonla Avrupa’ya kaçak yollarla gitmeye çalışan 10 göçmenin yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli ise tutuklandığı belirtildi.

Antakya-İskenderun kara yolunda yolunda durdurulan  minibüste kaçak yollarla Avrupaya’ya gitmeyi planlayan 10 göçmen yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüğü ve bu sürecin takibe alındığını açıkladı.

10 GÖÇMEN ŞAHIS YAKALANDI        

Şüpheli araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 10 göçmen şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan H.A. adlı organizatör, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda tespit edilen 10 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen bulundu
İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen bulundu

Yerel

İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen bulundu

Çanakkale’de gizli geçiş planı bozuldu! Kaçak göçmen operasyonunda 12 kişi yakalandı
Çanakkale’de gizli geçiş planı bozuldu! Kaçak göçmen operasyonunda 12 kişi yakalandı

Yerel

Çanakkale’de gizli geçiş planı bozuldu! Kaçak göçmen operasyonunda 12 kişi yakalandı

Ege'de Yunanistan zulmü: 18'i çocuk 46 göçmen ölüme terk edildi
Ege'de Yunanistan zulmü: 18'i çocuk 46 göçmen ölüme terk edildi

Gündem

Ege'de Yunanistan zulmü: 18'i çocuk 46 göçmen ölüme terk edildi

İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik operasyonu! 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında Sahil Güvenlik operasyonu! 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik operasyonu! 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"
Gündem

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

Gazeteci Can Ataklı, CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış üst düzey bir kaynağına dayandırdığı iddiasıyla siyaset kulislerini hareketlendirdi. ..
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi
Gündem

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23