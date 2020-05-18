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Hatay'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği tesiste söndürme çalışmaları sürdürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-18 22:06:13 -
Hatay'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeşilköy Mahallesi E-5 kara yolu güzergahında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tesiste patlamalar meydana geldi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.



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