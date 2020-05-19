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Hatay'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:40:19 -
Hatay'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilköy Mahallesi E-5 kara yolu güzergahında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Patlamaların da meydana geldiği yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalen ile kontrol altına alınabildi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.


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