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Kültür - Sanat Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor
Kültür - Sanat

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 09:19:00 -
Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla, Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği "hirisi", başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kentteki birçok esnaf da iş yerlerini açmayarak kutlamalara katıldı.

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