Hatay'da fuhuş çetesi çökertildi

Hatay'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 14 kişi yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine kent merkezindeki 13 farklı adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alındılar

Operasyonda, biri Fas uyruklu 3'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama-insan ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen biri Suriyeli 10'u Faslı olmak üzere, 11 kadın da ülkelerine geri gönderildi.