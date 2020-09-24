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Aktüel Hatay'da filyasyon ekipleri bilgi saklayanlara adli işlem uygulanacak
Aktüel

Hatay'da filyasyon ekipleri bilgi saklayanlara adli işlem uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:21:32 -
Hatay'da filyasyon ekipleri bilgi saklayanlara adli işlem uygulanacak

HATAY (AA) - Hatay'da filyasyon ekiplerince bilgi saklayan kişiler hakkında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmamasını önlenmek için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Rahmi Doğan'ın başkanlığında olağanüstü toplandığı kaydedilen açıklamada, salgınla mücadelede filyasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz vermelerinin önemine değinildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan karar gereği bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi.'' ifadesine yer verildi.






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