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Yerel Hatay’da feci kaza! Arabaya ok gibi saplandı
Yerel

Hatay’da feci kaza! Arabaya ok gibi saplandı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 10:49:44 - 2024-06-08 10:49:43

Hatay’da Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsünün havaya uçtuğu feci kaza kameraya yansıdı.

Hatay’da motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı ve sürücünün metrelerce savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden dönüş yapmak isteyen FORD marka otomobille, cadde üzerinde ilerleyen 31 YB 830 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi sağlandığı ve sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

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