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Hatay'da feci kaza: 7 kişi yaralandı

Hatay'da Altınözü-Antakya karayolundaki trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 23:29:00 -
Hatay'da feci kaza: 7 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü - Antakya karayolunda O.B. kontrolündeki 31 ACY 599 plakalı otomobil ile A.G. kontrolündeki 31 ED 794 plakalı otomobil, Altınkaya mevkiinde çarpıştı. Olay gören çevrede ki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar güçlükle araç içerisinden çıkarılırken, olay yerine gelen ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol geri açılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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