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Gündem Hatay'da enkaz FPV drone ile görüntülendi!
Gündem

Hatay'da enkaz FPV drone ile görüntülendi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin oluşturduğu enkaz havadan FPV drone ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 16:25:00 - 2023-02-20 19:29:34

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki farklı deprem, 10 ili etkiledi.

Depremden etkilenen iller arasında bulunan Hatay’da yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da yıkımların büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

FPV drone ile havadan görüntülenen Hatay’da yıkılan binaların çokluğu dikkat çekti. Görüntülerde yıkılan ve hasar gören binalar yer alıyor.

Öte yandan, binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazlarda yapıların kaldırılmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor.
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