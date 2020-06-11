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Yerel

Hatay'da endişe veren manzara! Çekirgeler istila etti, evlere kadar girdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Fenk Mahallesinde çekirge istilası yaşanıyor. 10 gündür köylerinin çekirge istilası altında olduğunu belirten köylüler, yetkililerden ilaçlama yapılması talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:34:00 -
Hatay'da endişe veren manzara! Çekirgeler istila etti, evlere kadar girdi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Fenk Mahallesinde son günlerde çekirge yoğunluğu yaşanıyor.

Sebze fidelerine zarar vermelerinden korkuluyor

Kırıkhan’a 30 kilometre uzaklıktaki Fenk Mahallesi sakinleri artan çekirgeler yüzünden zor günler yaşıyor. Mahalleliler çekirgelerin özellikle ekili alanlara, ağaçlara ve yetiştirdikleri sebze fidelerine zarar vermesinden korkuyor.

"Köyümüz 10 gündür işgal altında"

Yetkililerin ilaçlama yapmasını isteyen köylüler, çekirgelerin evlerinin içlerine kadar girdiğini ve ilk kez bu yoğunlukta çekirge ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

Köy sakinlerinden Mehmet Çalışkan, “30 yıldır bu köyde oturuyoruz 10 günden beri çekirge köyümüzü istila etti. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

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